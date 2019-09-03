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По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей из Ростовской области РФ прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны.

«При этом противник продолжает использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов из России на временно оккупированную территорию неконтролируемые украинской властью участка границы вне пунктов контроля», – говорится в сообщении

В Минобороны также подчеркнули, что подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск.
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