Сенаторы Конгресса США Крис Мерфи и Рон Джонсон на этой неделе посетят Украину. Об этом сообщил в Twitter Мерфи, который является сенатором от Демократической партии, сообщает УНИАН.



Его коллега Рон Джонсон представляет Республиканскую партию. «Россия не пустила нас, но Рон Джонсон и я посетим на этой неделе Украину, Сербию и Косово, чтобы продемонстрировать двухпартийную поддержку новому украинскому правительству и продолжению диалога между Белградом и Приштиной», - написал Мерфи.

Напомним, ранее об отказе Москвы в запросе на въездную визу сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон. Он связал это с критическими высказываниями в адрес президента России Владимира Путина.

Американский сенатор Крис Мерфи также заявил, что получил отказ в визе для въезда в Россию.