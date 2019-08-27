Сенатор Рон Джонсон из штата Висконсин получил отказ Москвы в запросе на въездную визу в составе делегации Конгресса США. Об этом он заявил на своей сенатской странице, высказав предположение, что отказ российских властей связан с его критическими высказываниями в адрес президента России Владимира Путина, сообщает Радио Свобода.

Джонсон, глава Комитета Сената по вопросам внутренней безопасности, назвал аннексию Крыма Кремлем в 2014 году «трагедией исторических масштабов». Несмотря на отказ во въезде в Россию, он заявил, что будет и впредь выступать за решительный ответ на агрессию и за откровенный диалог.

Джонсон является спонсором ряда законопроектов в Конгрессе, направленных на привлечение Россию к ответственности за агрессию в Украине. Джонсон также является одним из инициаторов переименования улицы перед посольством России в Вашингтоне в честь застреленного в 2015 году в Москве политика Бориса Немцова.

Пресс-секретарь сенатора сообщил, что визит в Москву был запланирован на следующей неделе в рамках поездки делегации Конгресса в несколько европейских стран.

При этом российское посольство в Вашингтоне утверждает, что Рон Джонсон не обращался за российской визой и не сообщал о запланированном визите. Об этом говорится в официальном Твиттере дипломатического представительства. Российские дипломаты называли обвинения Джонсона в адрес Москвы беспочвенными, и считают, что он готов «не к диалогу, а к конфронтации».