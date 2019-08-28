Американский сенатор Крис Мерфи заявил, что получил отказ в визе для въезда в Россию, сообщает Радио Свобода.

Он намеревался приехать в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

«К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы», - говорится в заявлении Мерфи.

По его словам, он является критиком Кремля, но верит в важность сохранения диалога между двумя странами. Сенатор-демократ осуждает, в частности, действия России в ходе инцидента в Черном море неподалеку Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Ранее на этой неделе об отказе Москвы в запросе на въездную визу сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон. Он связал это с критическими высказываниями в адрес президента России Владимира Путина.