За минувшие сутки, 2 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза неподалеку Водяного - из запрещенного оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Гранитного - из запрещенного оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов;
дважды неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Новомихайловки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
неподалеку Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
возле Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем;
неподалеку Красногоровки - из автоматических гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Новозвановки - из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Хутора Вольного - из автоматических гранатометов.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Противник в разное время совершил обстрелы позиции подразделений Объединенных сил вблизи Павлополя из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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