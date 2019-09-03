За минувшие сутки, 2 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Водяного - из запрещенного оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Гранитного - из запрещенного оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

неподалеку Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

возле Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем;

неподалеку Красногоровки - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новозвановки - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Хутора Вольного - из автоматических гранатометов.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Противник в разное время совершил обстрелы позиции подразделений Объединенных сил вблизи Павлополя из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.