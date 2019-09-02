В Одесской области в больницу доставлены 37 человек, отравившихся шаурмой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством и. о. председателя Одесской ОГА Светланы Шаталовой.

По словам начальника управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Лидии Степановой, вчера в инфекционную больницу было доставлено 37 человек, среди которых – 9 детей, в том числе - малолетние. У всех признаки – острого энтероколита. В частности, расстройство пищеварения, высокая температура, рвота.

Все потерпевшие связывают свое отравление с употреблением фаст-фуда, приобретенного в павильоне, расположенном на улице Торговой,11/2 в поселке Авангард Овидиопольского района.

Часть потерпевших сейчас находится в стационаре в состоянии средней тяжести, часть – на амбулаторном лечении. На момент начала расследования, которое проводят эпидемиологи, полиция и другие специалисты, объект был уже закрыт.

При помощи полиции проверяющим удалось попасть на объект, где установлен ряд нарушений санитарного законодательства. В частности, отсутствие централизованного водоснабжения, нарушение санитарно-гигиенического режима и пр. Пока неизвестно, сколько конкретно там работает человека, так как санитарные книжки отсутствуют.

Специалисты произвели забор необходимых проб. В настоящее время ведутся соответствующие неотложные мероприятия.