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В понедельник, 2 сентября, российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

В районе Водяного враг трижды открывал огонь из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Гранитного боевики били из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также крупнокалиберных пулеметов.

Позиции возле Лебединского были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Защитники Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новотошковского оккупанты применили вооружение БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
ForUm

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