Медиа Группа Украина решила приостановить издание газеты Сегодня.
Об этом сообщает пресс-служба группы.
В пятницу, 27 сентября выйдет последний номер ежедневной газеты.
«До читателей в регионах часто доходят позавчерашние (а то и недельной давности) новости. В последнее время ситуация только усугубляется, и мы приняли бизнес-решение — приостановить выпуск ежедневной газеты и сконцентрировать усилия на развитии сайта и теленовостей под брендом «Сегодня», — сказал директор Медиа Группы Украина Евгений Бондаренко.
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