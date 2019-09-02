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Медиа Группа Украина решила приостановить издание газеты Сегодня.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

В пятницу, 27 сентября выйдет последний номер ежедневной газеты.

 

«До читателей в регионах часто доходят позавчерашние (а то и недельной давности) новости. В последнее время ситуация только усугубляется, и мы приняли бизнес-решение — приостановить выпуск ежедневной газеты и сконцентрировать усилия на развитии сайта и теленовостей под брендом «Сегодня», — сказал директор Медиа Группы Украина Евгений Бондаренко.
ForUm

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