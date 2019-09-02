Международный аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского не будет отправлять и принимать рейсы самолетов, а также не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней, с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019, в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы. В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, будут обслуживаться в Международном аэропорту «Борисполь», - заявили в пресс-службе.

Пассажиры авиакомпании Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич, Belavia - Belarusian Airlines и LOT будут вылетать из терминала D аэропорта «Борисполь».

Рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling будут обслуживать в терминале F аэропорта «Борисполь».