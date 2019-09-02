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В Черновицкой области произошел взрыв газа в частной сауне, в результате чего три человека получили травмы различной тяжести, сообщает molbuk.ua.

Инцидент произошел в ночь на 2 сентября в селе Комаров Кельменецкого района.

В результате взрыва в реанимационное отделение Кельменецкой центральной районной больницы госпитализировали местного жителя, владельца сауны, 1975 года, у которого зафиксированы ожоги II-III степени лица, спины, предплечья и обеих конечностей. В результате взрыва пострадали 60% тела мужчины.

Также в хирургическое отделение госпитализировали мужчину 1980 года рождения с ожогами II-III степени обеих предплечий и правой голени.

В то же время жена владельца сауны 1979 года рождения госпитализирована с ожогами руки и обеих голеней. Ее состояние - средней тяжести.

По предварительным данным, накануне взрыва владельцы сауны провели замену газового баллона, который стоит в подвальном помещении сауны. Взрыв якобы произошел, когда в кухонной комнате хозяева зажгли зажигалку.

Предварительной причиной взрыва является утечка газа из шланга, который соединяет газовый баллон и газовую плиту. Здание и газовый баллон не был поврежден.
ForUm

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