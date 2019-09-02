У бизнесменов появилась возможность оперативно узнавать об изменениях в реестрах и подавать жалобу в Антирейдерскую комиссию онлайн.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров и советник главы СБУ Дмитрий Дубилет, передает «Экономическая правда».

«Мы добились того, что открытые данные о юрлицах (ЄДР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно», - написал он.

По словам чиновника, часто рейдерство выражается в том, что у компании вдруг поменялись собственники или директоры в то время, как реальные владельцы об этом ничего не знают.

«В Украине есть несколько компаний, которые позволяют бесплатно отслеживать такие изменения — OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, Liga, Vkursi. И если раньше жертва рейдерства мог узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием до недели (за это время компанию могут «отжать» еще больше — забрать активы, перепродать и т.д.), то теперь задержка будет до одного дня», - пояснил Дубилет.

Советник главы СБУ добавил, что отныне информирование о смене данных работает для всех компаний, а не только тех, кто подписался.

«OpenDataBot теперь рассылает СМС-ки по всем, по кому произошли изменения (телефон берется из того же ЄДР, потому важно, чтобы там были реальные контакты), а ПриватБанк — по всем своим клиентам», - говорится в сообщении.

Еще одним новшеством стала возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме через iGov.

«Раньше, чтобы подать жалобу, вам нужно было, во-первых, нанять юристов, которые подготовят для вас большой пакет документов (и даже с этим половина заявок отклонялась по формальным причинам). Более того, пока эти документы доходили до комиссии через цепочку канцелярий, могло пройти 2 недели», - написал Дубилет.