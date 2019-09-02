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Ураган «Дориан» достиг наивысшей - пятой - категории мощности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национального ураганного центра США, передает УНИАН.

Согласно сообщению, ураган движется к Багамским островам.

Напомним, 30 августа власти американского штата Флорида призвали жителей запастись едой, водой и лекарствами хотя бы на неделю и быть готовыми к проблемам с электроснабжением и мобильной связью из-за приближения урагана «Дориан».

Во Флориде уже объявлен режим чрезвычайной ситуации, задействованы 2500 военных Национальной гвардии, еще 1500 - в режиме ожидания.

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