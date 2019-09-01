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Так называемая «ЛНР» не допустила экспертов к разрушенному мосту в Станице Луганской, саботируя таким образом работы по восстановлению перехода.

Об этом сообщила украинская сторона Общего центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК), передает Громадське.

Так, 31 сентября боевики не допустили специалистов Укртрансмоста к участку моста на неподконтрольной территории.

«Представители Укртрансмоста вынуждены были покинуть участок разведения №1, не проведя изучение участка разрушенного моста для определения объемов проведения дальнейших восстановительных работ», — говорится в сообщении.

На 1 сентября были запланированы демонтаж, разборка и вывоз элементов конструкций разрушенного моста, уборка барьерного ограждения, вывоз поврежденных металлических конструкций, а также уборка строительного мусора.

Через наблюдателей ОБСЕ украинская сторона передала боевикам информацию о своей готовности провести указанные работы, однако они отказались гарантировать безопасность, объяснив это «отсутствием детального плана восстановительных работ».

В штабе операции Объединенных сил отметили, что боевики «ЛНР» в очередной раз саботируют процесс восстановления моста, что свидетельствует «о целенаправленном несоблюдение вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств».
ForUm

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