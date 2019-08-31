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Как сообщила Громадскому руководитель пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, горел утеплитель на площади 200 кв м.

Сообщение о пожаре поступило около 12:00, а около 12:30 его потушили.

Причина пожара устанавливается.

«Но, по предварительной информации, это неосторожное обращение с огнем», — добавила Водолага.

Напомним, 30 августа в одноэтажном складском помещении под Львовом произошел пожар на площади 2000 кв м.
ForUm

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