Как сообщила Громадскому руководитель пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, горел утеплитель на площади 200 кв м.
Сообщение о пожаре поступило около 12:00, а около 12:30 его потушили.
Причина пожара устанавливается.
«Но, по предварительной информации, это неосторожное обращение с огнем», — добавила Водолага.
Напомним, 30 августа в одноэтажном складском помещении под Львовом произошел пожар на площади 2000 кв м.
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