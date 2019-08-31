В отделе спецрасследований ГПУ ожидают сотрудничества с Минюстом США по делу «черной бухгалтерии» экс-президента Виктора Януковича.

Об этом начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал Голосу Америки.

По его словам, в США пообещали дать ответ после завершения суда над бывшим юристом Белого дома Грегом Крейгом, который до сих пор продолжается.

«В Минюсте США нам ответили, что пока идут судебные процессы в Америке, то наши поручения, связанные с расследованием в отношении господина Крейга, не могут быть выполнены, и о результатах нам сообщат дополнительно», — сказал украинский спецпрокурор.

Сергей Горбатюк добавил, что в Украине ожидают сотрудничества с Минюстом США уже после окончания судебного процесса:

«Конечно, позиция высказана. Долгое время мы просто не знали, что происходит, просто не было ответа. Теперь есть понимание того, когда нам ждать содействия», — заявил Горбатюк.

Ожидается, что судебный процесс над Крейгом должен закончиться в ближайшие недели.

Сейчас отдел спецрасследований украинской генпрокуратуры расследует растрату средств Министерства юстиции в 2012 году. Речь идет об оплате работы над отчетом о суде над Юлией Тимошенко, которую осуществила американская юридическая фирма Skadden. В украинский суд направлено дело против бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, его заместителя и главного бухгалтера.

«Для того, чтобы дать правовую оценку участникам использования этих средств, в том числе с американской стороны, для нас важно получить документы. И допросить, в частности представителей юридической фирмы Skadden, Пола Манафорта», — сказал Сергей Горбатюк.

В качестве свидетеля по этому делу Генпрокуратура вызвала на допрос Виктора Пинчука. По свидетельствам, он заплатил за работу над отчетом о Тимошенко более 4,5 долларов. Пинчук должен был появиться на допросе 27 августа, однако по словам спецпрокурора, в Генпрокуратуру не пришел.

«Виктор Пинчук прислал сообщение, извинился и сказал, что не может появиться в связи с пребыванием за границей. Мы ожидаем, что он придет на допрос после. Адвокаты уже связались с нами, чтобы согласовать дату допроса», — рассказал спецпрокурор.

В США продолжается рассмотрение дела бывшего юриста Белого дома, а затем — партнера фирмы Skadden Грега Крейга, которого обвиняют в скрытой работе на правительство Януковича. Его фирма по заказу Минюста Украины занималась подготовкой отчета о законности суда над Тимошенко.