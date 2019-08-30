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Правоохранители уличили в вымогательстве крупной взятки двух чиновников филиала Укрзализныци в Одесской области.

Об этом рассказали в Военной прокуратуре Южного региона.

Как сообщается, начальник и главный инженер службы путей вымогали у директора частного предприятия взятку в размере 200 тысяч гривен.

По данным следствия, чиновники требовали деньги за выдачу акта приема и ввод в эксплуатацию подъездного железнодорожного пути, построенной поселковым фермерским хозяйством.

Злоумышленников задержали после передачи им всей суммы взятки.
ForUm

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