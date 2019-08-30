Правоохранители уличили в вымогательстве крупной взятки двух чиновников филиала Укрзализныци в Одесской области.
Об этом рассказали в Военной прокуратуре Южного региона.
Как сообщается, начальник и главный инженер службы путей вымогали у директора частного предприятия взятку в размере 200 тысяч гривен.
По данным следствия, чиновники требовали деньги за выдачу акта приема и ввод в эксплуатацию подъездного железнодорожного пути, построенной поселковым фермерским хозяйством.
Злоумышленников задержали после передачи им всей суммы взятки.
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