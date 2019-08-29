Вопрос о предоставлении военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки будет решен в ближайшее время. Об этом заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, почему было принято решение пересмотреть военную помощь Украине со стороны США, Джон Болтон лишь коротко сказал: «В ближайшее время будет ответ».

«В прошлом и в настоящее время существует широкое сотрудничество (США. – Ред.) в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе. Оно было взаимовыгодным для всех стран. В ближайшее время мы определимся и примем решение по этому поводу», - сообщил он.

Напомним, издание Politico ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщило что Дональд Трамп распорядился пока приостановить военную помощь Украине, чтобы убедиться в эффективности использования этой помощи с точки зрения интересов Вашингтона. Решить этот вопрос должны будут министр обороны США Марк Эспер и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.