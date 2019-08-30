НАК «Нафтогаз Украины» заявляет о критической ситуации с задолженностью за природный газ одного из крупнейших производителей тепла города Кривой Рог - АО «Криворожская теплоцентраль». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что АО «Криворожская теплоцентраль» перед началом отопительного сезона задолжало НАК «Нафтогаз Украины» 1,760 млрд грн. Согласно законодательству, для возобновления газоснабжения перед началом отопительного сезона теплопроизводитель должен уплатить Нафтогазу не менее 1,170 млрд грн.

«Нафтогаз в очередной раз предлагает криворожской власти и Фонду государственного имущества, который осуществляет управление АО «Криворожская теплоцентраль», принять немедленные меры для погашения задолженности и обеспечения своевременного начала отопительного сезона в Кривом Роге», – сказано в сообщении.