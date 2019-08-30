За минувшие сутки, 29 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «восток» противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 7 обстрелов.
За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
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