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За минувшие сутки, 29 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «восток» противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 7 обстрелов.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
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