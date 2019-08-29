Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявляет, что в США не принимали никакого решения о сокращении помощи в сфере безопасности для Украины. Об этом Тейлор сказал журналистам, сообщает УНИАН.

«Все, что я могу сказать, что ни одно решение не принималось», - заявил Тейлор. При этом дипломат заявил, что происходит пересмотр бюджета, и в частности, в отношении зарубежной помощи. В этой связи, по его словам, когда происходит пересмотр, финансирование утвержденных программ приостанавливается.

«Но нет никакого решения. Я надеюсь, что решение будет принято вскоре», - заявил Тейлор. В то же время, он не сообщил, в чем заключается причина пересмотра бюджета. «Я не знаю, я хотел бы знать», - сказал Тейлор.

Напомним, издание Politico ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщило что Дональд Трамп распорядился пока приостановить военную помощь Украине, чтобы убедиться в эффективности использования этой помощи с точки зрения интересов Вашингтона. Решить этот вопрос должны будут министр обороны США Марк Эспер и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вопрос о предоставлении военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки будет решен в ближайшее время.