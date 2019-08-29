Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о готовности возглавить Генеральную прокуратуру Украины и ожидает, что Верховная Рада сегодня примет решение относительно реформирования этого органа. Об этом он сообщил в комментарии журналистам в Киеве, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос, готов ли он возглавить Генпрокуратуру, Рябошапка ответил: «Если президент сказал «да», то мы будем это делать, быстро и качественно».

Также в ответ на вопрос относительно того, когда ожидать реформирование Генпрокуратуры, он заявил: «Думаю, что сегодня... можем вечером об этом поговорить». Кроме того, Рябошапка отметил, что до принятия официального решения относительно реформы этого правоохранительного органа он не может ничего комментировать.

Напомним, Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности генерального прокурора Украины.