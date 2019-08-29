Церковь воспринимает смерть как призму, через которую мы должны оценивать свою собственную жизнь, это своего рода экзамен.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своем блоге на сайте «Корреспондент» написал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Святые отцы говорят нам - «помни о своем смертном часе и вовеки не согрешишь» […]. Человек боится смерти, потому что смерть, как прекращение биологического существования, кажется чем-то завершающим. Остановка всех телесных процессов нас пугает еще и потому, что современная цивилизация построена на «культе тела». Наш современник не хочет стареть и стремится к максимальной продолжительности земной жизни. Отсюда все те средства, которые призваны создать иллюзию молодости «после 50» - трансплантация органов, пластические операции и прочее. Однако, рано или поздно, человек все равно умрет. И этот факт его пугает настолько, что он не хочет говорить о нем, не хочет слышать о нем, а тем более – думать.

Недавно мне пришлось быть в одном из монастырей нашей Церкви, где я увидел правильное отношение к смерти. Монахи этой обители говорят о своих умерших братьях, как о «выпускниках», а сам чин погребения полон торжественной радости от осознания того, что смерть - это выпускной экзамен, после которого человека ждет встреча с Богом», - отметил владыка.

Епископ Виктор напомнил, что страшнее физической смерти.

«Для христианина не существует страха перед смертью. Мы боимся не смерти. Мы боимся жить без Бога. Церковь всегда подчеркивала тот факт, что духовная смерть гораздо страшнее физической, ибо она является следствием греховной и безбожной жизни. Наше тело умирает и уходит в землю, но душа - бессмертна, она живет в теле, которое только обеспечивает соответственные условия для такой жизни. Именно поэтому, когда умирает праведник, то христиане радуются, ведь еще одна душа достигла цели земной жизни и встретилась со своим Творцом. Смерть для нас - это только необходимый этап перед этой встречей», - напомнил епископ.

Архиерей привел пример из жизни святых.

«Более того, христиане всегда ждали своей смерти. Достаточно вспомнить апостола Павла, который хотел «разрешиться (то есть, умереть) и быть со Христом», или мучеников первых веков, которые сознательно и с радостью принимали смерть за Христа.

Нам трудно это понять, потому что мы воспитаны по-другому, живем при совсем других обстоятельствах. Однако, изменив свое отношение к смерти мы, наконец, сможем изменить и свою жизнь. Тогда смерть нас будет не пугать, а мотивировать становиться лучше, добрее, честнее», - подчеркнул епископ Виктор.