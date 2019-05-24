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Сенат США предлагает увеличить до 300 миллионов долларов и существенно расширить помощь Украине в сфере безопасности в оборонном бюджете на 2020 год, сообщает посольства Украины в США.

«Комитет по вопросам вооруженных сил Сената США утвердил проект закона о «Бюджете США на 2020 г. на нужды национальной обороны», которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн. долл. для предоставления помощи Украине по безопасности, что на 50 млн. долл. превышает ассигнования текущего года. Из указанной суммы 100 млн. долл. должно быть направлено исключительно на летальные виды вооружений», - говорится в сообщении.

Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет.

Отмечается, что закон о «Бюджете США на 2020 г. на нужды национальной обороны» вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания Президентом США.

«Искренне благодарны Комитету по вопросам вооруженных сил Сената за важное решение, направленное на усиление безопасности и военной помощи США Украинскому государству в борьбе с продолжающейся российской агрессией», - подчеркнули в посольстве.

Напомним, 15 мая подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона «Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год», которым предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности 250 млн долл.
ForUm

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