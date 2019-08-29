С 1 сентября 2019 года контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии столкновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы, сообщает пресс-центр ООС.

Так, в осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07:00 до 18:30.

В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры: «Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск» – КПВВ «Золотое»;

«Горловка – Бахмут» – КПВВ «Майорское»;

«Донецк – Курахово» – КПВВ «Марьинка»;

«Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)» – КПВВ «Новотроицкое»;

«Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь» – КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик);

«Станица Луганская – Счастье – Новоайдар» – КПВВ «Станица Луганская».