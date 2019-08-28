Сегодня, 28 августа, из-за вражеского обстрела закрыт КПВВ «Майорское», сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники раз за разом демонстрируют пренебрежительное отношение к гуманитарных потребностям, здоровью и жизни мирных украинских граждан, которые вынуждены мириться с временной оккупацией их мест проживания и пересекать линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Так называемые «администрации» и незаконные вооруженные формирования даже не думают соблюдать договоренности о прекращении огня», – говорится в сообщении.

По данным штаба, в 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора «Горловка-Бахмут». Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. «Такие действия российско-оккупационных войск поставили под угрозу жизнь и здоровье и мирного населения и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ «Майорское». Пограничниками из состава Объединенных сил была обеспечена надлежащая безопасность для всех гражданских, которые находились на контролируемой территории вблизи КПВВ», – отметил в пресс-центре.

«Из-за того, что действия противника ставят под угрозу жизни и здоровью лиц, пересекающих линию разграничения, командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ «Майорское» до особого распоряжения», – сказано в сообщении.