Министр финансов Украины Оксана Маркарова и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен подписали соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития по проекту «Программа «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины», сумма займа по которому составляет 200 млн долл. США, сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, полученные средства пойдут на ряд мероприятий, в частности – на создание государственного аграрного реестра, проведение инвентаризации земель государственной собственности, проведение спутникового картографирования украинских территорий, разработку и внедрение информационной системы о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта и другое.

«Украина, ... которая сейчас имеет потенциал стать глобальным поставщиком продуктов для мира, нуждается в таких проектах, как этот, в частности, для подготовки земельной реформы и прозрачного открытия рынка земли. Уверена, его успешная реализация станет хорошим примером для последующих проектов с другими МФО, что позволит нам увеличивать количество инструментов для участия частного бизнеса в развитии агросектора», – заявила Маркарова.

Проект будет реализован рамках Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года, одобренной распоряжением Кабинета министров Украины от 5 июля 2019 №595. Его цель – поддержать усилия правительства Украины, в частности Минагрополитики, Минрегиона, Минюста, Госгеокадастра, Госпродпотребслужбы, направленные на создание благоприятной среды для частных инвестиций, в том числе малых и средних предприятий в секторе сельского хозяйства и агробизнеса.