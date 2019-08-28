также в разделеЭкономика
Проезд по дорогам Украины для грузовиков может стать платным 28
В Украине стали меньше подделывать гривну 17
Китайские компании купили акции «Мотор Сич» 44
Украина вытесняет США с китайского рынка кукурузы 23
Купить газ на зиму по летней цене смогут не все 33
Нафтогаз объяснил, где можно купить газ на зиму по летней цене 44
АМКУ заинтересовался корпорацией «Укрбуд» 52
Бывший член правления УЗ хочет взыскать с компании почти 50 миллионов 26
За 6 лет экспорт товаров в РФ сократился почти вчетверо 23
Трансформируйся или умри: В «Нафтогазе» прокомментировали идею советника Зеленского 63
В НБУ заявили о внезапном росте экономики Украины 36
Президент назвал сроки ратификации ЗСТ с Израилем 18
Россия считает Украину одним из своих крупнейших должников 60
Государство потеряло контроль над ситуацией АЧС: «горят» ключевые предприятия отрасли 236
В НБУ отрицают запрет на использование денег с ФОП-счета на собственные нужды 46
Кабмин поручил обеспечить финансирование городов согласно графику 34
Кабмин хочет взыскать с Укрнафты 1,5 миллиарда 30
У Зеленского пояснили, почему заблокировали финансирование городов 203

Министр финансов Украины Оксана Маркарова и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен подписали соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития по проекту «Программа «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины», сумма займа по которому составляет 200 млн долл. США, сообщает пресс-служба Минфина. 

Отмечается, полученные средства пойдут на ряд мероприятий, в частности – на создание государственного аграрного реестра, проведение инвентаризации земель государственной собственности, проведение спутникового картографирования украинских территорий, разработку и внедрение информационной системы о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта и другое.

«Украина, ... которая сейчас имеет потенциал стать глобальным поставщиком продуктов для мира, нуждается в таких проектах, как этот, в частности, для подготовки земельной реформы и прозрачного открытия рынка земли. Уверена, его успешная реализация станет хорошим примером для последующих проектов с другими МФО, что позволит нам увеличивать количество инструментов для участия частного бизнеса в развитии агросектора», – заявила Маркарова.

Проект будет реализован рамках Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года, одобренной распоряжением Кабинета министров Украины от 5 июля 2019 №595. Его цель – поддержать усилия правительства Украины, в частности Минагрополитики, Минрегиона, Минюста, Госгеокадастра, Госпродпотребслужбы, направленные на создание благоприятной среды для частных инвестиций, в том числе малых и средних предприятий в секторе сельского хозяйства и агробизнеса.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1166 грн.
18
Теги