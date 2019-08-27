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В Соломенском районе Киева в ходе конфликта на дороге водитель авто обстрелял из пистолета другого у частника движения, сообщает пресс-служба столичной полиции.   

В 10:30 в Соломенское управление полиции по линии 102 обратился 45-летний местный житель с заявлением о том, что на проспекте Воздухофлотском в него стрелял неизвестный. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и опросила потерпевшего.

Предварительно правоохранители установили, что мужчина выезжал со двора дома, но проезду помешал автомобиль «Мицубиси Ланцер» черного цвета. Автовладелец вышел и сделал водителю замечание, но тот в ответ из пистолета выстрелил ему в грудную клетку и в руки, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

Пострадавшего доставили в больницу, а правоохранители начали поиски правонарушителя. В городе ввели план «Перехват» и начали изучать записи с камер видеонаблюдения. Впоследствии полицейские установили личность второго участника инцидента, которого пригласили в управление для дачи объяснений.

Мужчина подтвердил, что применил пневматический пистолет «Флобер» во время конфликта с незнакомцем по поводу первоочередности проезда. По его словам, неизвестный подбежал к нему и начал бить по спине и голове, поэтому он сделал несколько выстрелов.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После получения справки от врачей относительно окончательного диагноза пострадавшего будет дана правовая квалификация события и открыто уголовное производство.
ForUm

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