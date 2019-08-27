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В Житомире, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, 25 августа, состоялась праздничная Божественная литургия в день памяти священномученика Павла Житомирского, а также собора святых земли Житомирской.

Фото: Житомирская епархия УПЦ

Возглавил богослужение митрополит Овручский и Коростенский Виссарион в сослужении  представителей епископата и духовенства, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии.

Во время богослужения верующие молились перед мощами священномученика Павла Житомирского и уникальной иконой собора святых угодников земли Житомирской.

Во времени литургии возносились молитвы о мире в Украине.
ForUm

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