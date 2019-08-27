В Житомире, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, 25 августа, состоялась праздничная Божественная литургия в день памяти священномученика Павла Житомирского, а также собора святых земли Житомирской.
Фото: Житомирская епархия УПЦ
Возглавил богослужение митрополит Овручский и Коростенский Виссарион в сослужении представителей епископата и духовенства, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии.
Во время богослужения верующие молились перед мощами священномученика Павла Житомирского и уникальной иконой собора святых угодников земли Житомирской.
Во времени литургии возносились молитвы о мире в Украине.
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