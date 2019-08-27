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По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела был объявлен сбор средств и вещей, посуды, продуктов в храмах Белгород-Днестровском благочиния для семей пострадавших от сильных дождей в селах: Молога, Турлаки, Садовое.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, прихожанами была собрана материальная помощь, в размере 35 тысяч гривен. Эти средства были выделены четырнадцати семьям, которые наиболее пострадали от непогоды.

Деньги, вещи, постельное белье, посуда, ковровые дорожки, игрушки, строительные материалы и многое другое, пожертвовали жители города и района.
ForUm

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