В УПЦ КП планируют через суд признать противоправными решения Министерства культуры Украины об отмене действия уставов Киевского патриархата, так как считают, что ликвидация Киевского патриархата – политический заказ.

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Заседание Окружного административного суда города Киева по иску Киевской патриархии УПЦ КП к Минкульту состоится 27 августа, сообщается на странице религиозной организации в Фейсбук.

«Законами Украины не предусмотрено такой процедуры, как отмена действия Уставов религиозных объединений и религиозных центров. Уставы юридических лиц теряют свою силу лишь в результате процедуры прекращения этих юридических», – отмечается в сообщении пресс-службы организации.

В УПЦ КП подчеркивают, что считают действия Минкульта в отношении своей религиозной организации «незаконными, противоправными, нарушающими права Церкви», и просят в своем иске «отменить Приказ Министерства культуры Украины №54 от 30.01.2019 года в части пункта 2 об утрате силы Приказа от 12 июня 2017 года № 505 и Приказа от 08 июля 2016 года № 518».

«Считаем, что подобные решения Министерства культуры Украины являются реализацией политического заказа бывших высших должностных лиц Украины для уничтожения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, единственной независимой от религиозных центров, которые находятся за пределами Украины», – подытожили в УПЦ КП.