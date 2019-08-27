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В Министерстве культуры Украины заявили, что глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) получит административный штраф, если будет вмешиваться в деятельность должностных лиц. 

Фото: unian.net

Об этом сообщается в письме Минкульта, копия которого была опубликована на телеграм-канале Churcher.

 «Поскольку Филарет был явно не доволен лишением его права управлять Киевской епархией, он написал в Минкультуры письмо, в котором потребовал прекратить процесс регистрации нескольких организаций, принадлежащих к ПЦУ», - сообщают авторы телеграм-канала.

В ответ Министерство культуры заверило Филарета (Денисенко), что все чиновники ведомства действуют и будут действовать исключительно в рамках украинского законодательства. 

Кроме того, в Минкульте предупредили главу УПЦ КП, что подобные требования с его стороны могут быть расценены как «попытки вмешаться в деятельность должностных лиц», что «влечет за собой ответственность в соответствии с законом», то есть – наложение штрафа от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Филарету также сообщили, что УПЦ КП в соответствии с решениями объединительного Собора больше не существует, а Киевская патриархия вошла в состав ПЦУ.
ForUm

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