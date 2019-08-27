также в разделеМир
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €34 тысячи вдове и матери Магнитского 39
Европейское космическое агентство отказывается от российских «Союзов» 29
Кремль: Возвращение в G7 по приглашению одной страны невозможно 23
Иран заявляет, что продал нефть с танкера, на арест которого выдали ордер США 37
Барий, стронций, и лантан: В РФ раскрыли состав радиоактивного облака после взрыва 111
Brexit: В Британии закрасили известное граффити Бэнкси 33
Из-за авиаударов России в Сирии погибли девять гражданских 27
Второй пакет санкций США против РФ вступил в силу 49
В Гонконге в ходе разгона демонстрантов впервые применили оружие 55
СМИ: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России 210
Трамп прокомментировал новые ракетные испытания КНДР 35
Джонсон о Brexit: Ситуация очень шаткая 26
После Brexit: Трамп пообещал большую торговую сделку Великобратании 28
Британию не устраивает сумма компенсации за выход из ЕС 50
Россия не собирается выводить войска из Приднестровья 39
Британия направила эсминец в Персидский залив 21
Противники саммита G7 устроили столкновения с полицией: десятки задержанных 24
Впервые от курения вейпа зафиксирована смерть человека 50

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите «большой семерки» заявил, что июль 2019 был самым жарким месяцем в истории. И 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений, сообщает Центр новостей ООН.

Гутерриш подчеркнул, что приехал на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю для участия в организованным им саммите по климату, который пройдет в сентябре в Нью-Йорке «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН.

«Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше», – сказал Генсек.

Он напомнил о стремительном таянии ледников в Гренландии. Только в июле там растаяло 179 миллиардов тонн льда. Одновременно пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне и июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

«Все происходящее – это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже [на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году, – ред]. И научные данные это подтверждают.

Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию по конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов к 2030 году», – заявил глава ООН.

Он подчеркнул, что страны должны прилагать больше усилий для выполнения Парижского соглашения. Многие из данных в Париже обещаний по борьбе с изменением климата не выполняются, отметил Гутерриш. Более того, мер, предусмотренных этим соглашением, уже недостаточно, заявил Генеральный секретарь.

«Саммит «большой семерки» – прекрасная возможность обратиться к международному сообществу… Страны «семерки» должны стать примером для других стран», – сказал глава ООН.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
12
Теги