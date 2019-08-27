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Задачу создания Службы финансовых расследований президент Украины Владимир Зеленский рассматривает как приоритетную. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время очередного совещания по подготовке законопроекта «О службе финансовых расследований», сообщили ForUm’у  в пресс-службе СНБО.

По словам Данилюка, Служба будет аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере, в частности, заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных областях, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершению таких преступлений.

Это, как подчеркнул секретарь СНБО, будет способствовать, в частности, росту инвестиционной привлекательности Украины.

Как правоохранительный орган, Служба имеет право на ведение оперативно-розыскной деятельности.

Количество сотрудников СФР не должно превышать 3000 человек. Численность новой структуры будет определяться по решению Кабинета Министров Украины. Для обеспечения прозрачности отбора сотрудников в новую Службы будет создана специальная комиссия. Ее членами смогут стать представители общественности, научного сообщества и иностранных партнеров.
ForUm

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