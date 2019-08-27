26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил, «Север» - 5 обстрелов.

На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе Талаковки – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

