также в разделеПроисшествия
За месяц «хлебного перемирия» погибли 8 военных 10
На Одесчине застрелили морпеха, арестован его сослуживец 39
Под Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар» 54
В Мариуполе со стрельбой задержали прорывавшегося через блокпост водителя 23
Под Житомиром вандалы осквернили памятник защитникам Украины 31
Сидел на рельсах: На Харьковщине электричка сбила насмерть мужчину 28
Сутки в ООС: 13 обстрелов, один военный погиб, трое – ранены 21
В Днепре грабитель ранил полицейского 27
Вандалы в Житомирской области надругались над Мемориалом памяти воинам АТО 27
Названа причина обвала моста под Харьковым 83
Сегодня на Донбассе погиб украинский военный 57
В Кривом Роге дотла сгорела церковь 46
Под Харьковым обрушился автомобильный мост 75
Восьмилетнего мальчика в Днипре дети облили бензином и подожгли: ребенок в реанимации 92
За сутки боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе 33
ООС: боевики трижды нарушили режим прекращения огня под Водяным и Зайцево 42
Экипаж патрульных сбил двух женщин во Львове 24
На Запорожье девушка случайно выстрелила в лицо подруге 62

26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил, «Север» - 5 обстрелов.

На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе Талаковки – со станкового  противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3036 грн.
8
Теги