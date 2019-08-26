В воскресенье, 25 августа, в бою под Горловкой Донецкой области погиб командир взвода 24-го батальона «Айдар» 53-й механизированной бригады.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

«25 августа пал смертью храбрых командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады - позывной "Тихий". Ему было всего 25 лет... Замечательный человек, воин, гражданин. Без преувеличения - внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне. Погиб в результате обстрела из пулемета и (или) снайпера под Горловкой, противник в бою также активно применял автоматические гранатометы, всячески препятствовал эвакуации», - написал он в Facebook.

Бутусов добавил, что погибший был единственным сыном у матери.