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В воскресенье, 25 августа, в Днепре при задержании грабителя был ранен сотрудник полиции, сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.

Правоохранители получили сообщение о грабеже на территории Индустриального района Днепра. Сотрудник полиции, прибывший на место преступления, заметил подозреваемого и попытался его задержать.

Злоумышленник во время попытки задержания достал пистолет и открыл огонь в сторону правоохранителя. В результате инцидента полицейский получил ранение ноги и был госпитализирован.

«28-летнего подозреваемого в грабеже и покушении на жизнь подполковника полиции задержали патрульные. Мужчина скрывался в собственной квартире», - рассказали в ведомстве.

Также на месте совершения преступления сотрудники полиции обнаружили вещественные доказательства, а именно две гильзы, пистолет травматического действия и похищенные золотые украшения.

Напомним, в Днепре дети, играя во дворе, облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика.
ForUm

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