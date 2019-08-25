В Житомирской области в военном городке в День Независимости неизвестные облили красной краской Мемориал памяти воинам АТО.

Красной краской облита скульптура Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов. Мемориал памяти воинам АТО в поселке официально открыли в День флага. Тогда на открытие собрались местные жители и военнослужащие, дислоцированные в Озерном, семьи погибших воинов в зоне АТО/ООС.

Поселок Озерное Житомирского района - милитаризированный городок, в котором военные служат и живут династиями, поэтому установление здесь такого памятника является данью благодарности военным.

Жители Озерного обратились к правоохранителям и планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, осуществившем надругательство над мемориалом.