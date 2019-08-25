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Президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону большую торговую сделку после Brexit.

Об этом он заявил перед встречей с британским премьером на саммите G7, пишет Reuters.

По словам американского главы, членство Британии в ЕС было тормозом для налаживания более тесных торговых связей с США.

«Мы собираемся заключить очень большую торговую сделку — больше, чем когда-либо с Британией. В какой-то момент у них не будет препятствия — у них не будет якоря вокруг ноги, потому что это то, что у них было. Итак, у нас будут очень хорошие торговые переговоры и большие цифры», — заявил он.

Джонсон в свою очередь сказал, что торговые переговоры с США будут жесткими, но на американском рынке есть огромные возможности для британского бизнеса.

Напомним, Британию не устраивает сумма компенсации за выход с ЕС.
ForUm

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