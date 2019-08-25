Президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону большую торговую сделку после Brexit.
Об этом он заявил перед встречей с британским премьером на саммите G7, пишет Reuters.
По словам американского главы, членство Британии в ЕС было тормозом для налаживания более тесных торговых связей с США.
Джонсон в свою очередь сказал, что торговые переговоры с США будут жесткими, но на американском рынке есть огромные возможности для британского бизнеса.
Напомним, Британию не устраивает сумма компенсации за выход с ЕС.
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