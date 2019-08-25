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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия несомненно продолжит присутствие своего контингента в Приднестровье.

Об этом сообщает ТАСС.

«Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся», — сказал Шойгу.

По его словам, российский контингент справляется с задачей «поддержания мира».

Напомним, 22 июня Генассамблея ООН приняла резолюцию о Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип высказал благодарность международным партнерам, в том числе Украине, за поддержку на Генассамблее ООН резолюции о выводе российских войск из Приднестровья.

Украинское Министерство обороны считает, что российские войска, которые находятся на территории непризнанного Приднестровья, угрожают Украине.

Президент Молдовы Игорь Додон обвинил правительство, которое инициировало голосование за резолюцию ООН о выводе российских войск из Приднестровья, в совершении «очередного антироссийского демарша».
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