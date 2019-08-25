Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских горняков с их профессиональным праздником - Днем шахтера.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Ежедневный упорный труд и высокий профессионализм шахтеров являются залогом стабильной работы отечественного топливно-энергетического комплекса, способного удовлетворить потребность национального товаропроизводителя в качественном энергоносители и обеспечить теплом и светом каждый украинский дом», - говорится в поздравлении Президента.

Зеленский подчеркнул, что сегодня перед шахтерами стоят новые вызовы и ответственные задачи.

«Верю, что в процессе реформирования и обновления отрасли мы общими усилиями достигнем энергетической независимости страны. Уверен, что ваше мужество и преданность делу и впредь будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию государства и повышению уровня благосостояния наших граждан», - сказал Президент.

Глава государства пожелал шахтерам крепкого здоровья, мира, семейного благополучия и весомых трудовых свершений.

Также сообщается, что по случаю Дня шахтера Президент впервые за последние годы отметил украинских горняков государственными наградами.

Напомним, накануне Зеленский рассказал о новом премьере.