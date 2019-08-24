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Погода в Украине в воскресенье, 25 августа, будет ясной и жаркой, ожидается температура до +34. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По данным синоптика, завтра все области накроет сухая и жаркая погода с порывистым восточным ветром. Только в прикарпатских областях возможны периодические дожди с грозами. Температура воздуха в среднем будет держаться в пределах +25...+30 градусов, однако в южных и восточных областях воздух прогреется до +34.

В столице в воскресенье также стоит ожидать солнечной и теплой погоды. Температура воздуха в Киеве завтра поднимется до +28.
ForUm

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