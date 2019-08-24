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Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку о покупке более 50% акций завода «Мотор Сич». Об этом сообщил директор по связям с общественностью ОАО «Мотор Сич» Анатолий Малыш, передает РБК-Украина со ссылкой на Громадське.

«Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет - мы не знаем», - отметил Малыш.

При этом директор по связям с общественностью не подтвердил информацию американского делового издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании Beijing Skyrizon Aviation.
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