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Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об успешном испытании новой ракеты на фоне растущей напряженности в отношениях с США.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Tasnim.

Командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами в связи с пуском заявил, что эта суббота стала «одним из успешных дней для нашей нации».

Никаких подробностей о пуске и о типе ракеты Салами не сообщил.

На этой неделе Иран представил зенитно-ракетный комплекс собственного производства Бавар-373.

США и ряд других западных стран регулярно критикуют Иран за работу над ракетной программой, считая, что она идет вразрез с резолюциями Совбеза ООН. В Тегеране заявляют, что имеют полное право разрабатывать этот вид вооружения.
ForUm

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