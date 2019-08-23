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Украинцы, которые получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, не смогут воспользоваться услугой «Газовый запас» и закупить газ по низкой летней цене для использования его в отопительный сезон.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Те, кто получают субсидии, и дальше будут получать субсидии. И этот «газовый запас» рассчитан, очевидно, не на них. Но есть люди, которые могут заплатить за газ без субсидии. Для таких потребителей был предложен такой продукт, когда они платят по текущей цене», - сказал он.

Таким образом, по словам Витренко, у этой платежеспособной категории граждан зимой будет газ, который они купили по летней, более низкой цене.

«Мы не ожидаем какую-то значительную сумму, особенно что эти деньги идут не напрямую, а через облгазсбыты. И еще вопрос, насколько облгазсбыты заплатят эти деньги «Нафтогазу»? Просто интересы потребителей важны сами по себе», - добавил он.

Напомним, 21 августа «Нафтогаз Украины» запустил новый продукт «Газовый запас» и предлагает бытовым потребителям купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона. Так, бытовой потребитель сможет закупить до 25 тыс. куб. м газа по цене 4874,42 грн за тыс. куб. м. Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября.
 
ForUm

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