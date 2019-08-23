Закупить газ на зимний период «по фиксированной летней цене» можно в 19 областях Украины, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Так, услуга пока недоступна в Одесской, Херсонской, Черкасской, Полтавской, Донецкой областях. При этом в данные будут обновляться.



«Это предложение позволяет людям купить газ по фиксированной летней цене, а использовать его в течение отопительного сезона. Если рыночные цены изменятся так, как сейчас указывают биржевые форвардные цены, такая инвестиция позволит вам сэкономить до 25 % платы за газ зимой. Сейчас мы предлагаем продукт клиентам как нашей собственной газоснабжающей компании, так и через существующую сеть газсбытов. Такое предложение от нас получили сбыты во всех без исключения регионах. На карте указано, в каких областях наше предложение уже доступно», - отмечается в сообщении.

Чтобы воспользоваться условиями предложения, необходимо:

- прийти в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта);

- иметь при себе паспорт;

- заключить дополнительное соглашение к типовому договору поставки газа;

- сделать предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона.