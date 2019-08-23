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Полиция Черкасской области открыла уголовное производство в отношении владельца магазина ритуальных услуг за то, что он объявил «евреям скидки». Об этом сказано в материалах суда, передает 112 Украина.

«…Владелец магазина ритуальных услуг под названием «Памятники», расположенного по ул. Шевченко, 110 в г. Черкассы, причастен к совершению уголовного преступления, в частности, при входе в обозначенной здания размещены надписи «евреям * 3», «евреям скидки» и «вальцману 90%». В связи и с чем, в действиях последнего усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений», - говорится в материалах суда.

Отметим, суд назначил судебно-лингвистическую экспертизу, которую поручили судебным экспертам Киевского научно-исследовательского института.
ForUm

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