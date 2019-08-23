В Ореховском районе Запорожской области в результате неосторожного обращения с оружием травму лица получила 17-летняя девушка, сообщает пресс-служба полиции.

21 августа в 23:50 в Ореховское отделение полиции поступило сообщение от медицинских работников о том, что в больницу доставлена ​​девушка 2002 года рождения с огнестрельным ранением лица.

На место событий выехала следственно-оперативная группа Ореховского отделения полиции.

Сотрудники полиции установили обстоятельств события того вечера. Четыре подруги в возрасте от 15 до 17 лет собрались в одном из домов в поселке городского типа Камышеваха, в то время, когда родителей не было дома. Дочь хозяина дома, девушка 2003 года рождения взяла ружье отца, и во время неосторожного обращения с ним произошел случайный выстрел. Потерпевшая 2002 года рождения получила травму лица.

Ружье изъято. Сотрудники полиции проводят проверку легальности и условий хранения оружия.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Самое суровое наказание по этим статьям предусматривает до пяти лет лишения свободы.