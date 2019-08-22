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Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти. Об этом пишет глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в колонке для Экономической правды.

Он рассказал о признаках злоупотребления монопольным положением группой «Форвард Киев – Сервис».

Так, компании «Северо-украинский строительный альянс» и «Спецстрой-Плюс» из корпорации «Укрбуд» построили в 2016-2017 гг. ряд новых жилых комплексов в Киеве, в частности:

1) «Никитская Слобода» на ул. Героев Севастополя, 35-А;

2) «Подол Град» на ул. Дегтяревская, 6-11,19,29,31;

3) «Сказка» на ул. Академика Лебедева, 1;

4) «Авангард» на пр-те 40-летия Октября, 95;

5) «Академ-Парк» на б-ре ​​Академика Вернадского, 24;

6) «Герцен Парк» на спуске Герцена, 35,35-А.

Обслуживание указанных ЖК было поручено заказчиками строительства – 15 компаниям из группы «Форвард Киев-Сервис» (группа «ФКС»), одним из учредителей которых является ООО «Укрбуд Девелопмент», входящая в корпорацию «Укрбуд» и которое одновременно являлось заказчиком строительства этих домов.

Из данных ЕГР выясняется, что одним из подписантов (без ограничений) является исполнительный директор – Сергей Якусевич.

Его брат Андрей Якусевич является владельцем ООО «Северо-украинский строительный альянс» и помощником экс-нардепа Микитася.

Следовательно, компании группы «ФКС», как и любые другие подобные компании, обязаны утвердить тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий с КГГА. Об этом им неоднократно напоминали районные в Киеве госадминистрации.

Речь о периоде до 10.06.2018, когда действовал закон «О жилищно-коммунальных услугах», который недвусмысленно требовал утверждения соответствующих экономически обоснованных тарифов Киевской городской государственной администрацией.

«Этого сделано не было. И об этом узнало Киевское областное территориальное отделение АМКУ во время соответствующего исследования», - сообщил Хмельницкий.

На запросы группа «ФКС» сообщила, что стоимость предоставления ими услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий определялись по договору (договоренностью сторон) с потребителями, а расчеты стоимости предоставления таких услуг утверждались исключительно приказами руководителей соответствующих участников группы «ФКС».

То есть указанные компании даже не обращались в КГГА относительно установления (утверждения) тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.

При этом предоставленным участниками группы «ФКС» материалами подтверждается необоснованность применения самостоятельно установленных 15 компаниями группы тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.

Соответственно, отметил чиновник, речь идет о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, а именно пункта 2 ст. 50 и части первой ст. 13 закона «О защите экономической конкуренции», в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке оказания услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, что привело к ущемлению интересов потребителей.

«Еще раз. Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов («чужие» компании, разумеется, не допускаются). И эти же «свои» компании еще и устанавливали тарифы, которые сами хотят, не согласовывая их с соответствующими органами власти», - пишет Хмельницкий.

Учитывая изложенное, административная коллегия Киевского областного территориального отделения АМКУ начала рассмотрение соответствующего дела.

Если злоупотребление будет доказано, группе «Форвард Киев-Сервис» грозит штраф в размере до 10% дохода за последний отчетный год.
ForUm

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