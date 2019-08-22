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Россиянин Алексей Седиков, осужденный в Украине за терроризм, написал прошение о помиловании на имя президента Владимира Зеленского.

Об этом Седиков рассказал корреспонденту Громадського, которая посетила его в бучанской колонии.

«Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал да, и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю», - сказал заключенный.

Седиков – лейтенант запаса вооруженных сил РФ, в 2016 году он начал воевать на стороне боевиков так называемой «ЛНР». В июле 2016 Седикова задержали украинские военные, тогда он получил ранение ноги. В 2017 году его признали виновным в террористической деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы. Он есть в списке россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

Его уже возили на обмен в декабре 2017, но вернули, как и всех других россиян.

Седиков был среди 22 россиян, которые в 2018 году обратились к президенту РФ Путину с просьбой вернуть их на родину.
ForUm

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