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Вред от дыма во время сибирских лесных пожаров может дать знать о себе в течение нескольких лет.

Так считают ученые и экологи из Красноярска, сообщает Сибирь.Реалии.

«Неблагоприятное воздействие лесных пожаров на организм может быть как быстрым, так и отсроченным. Острое воздействие приводит к гипоксии, раздражению дыхательных путей, к затруднению дыхания, а отсроченное обусловлено мутагенными и канцерогенными эффектами (увеличивает шансы появления мутаций и злокачественных опухолей – СР)», – говорится в исследовании.

Там также отмечается, что в 2008 году в Чите в период лесных пожаров в 3-4 раза возросло количество обращений за скорой медицинской помощью, а смертность увеличилась в 10-13 раз.

Ученые сделали вывод о том, что вредные частицы действительно могли распространиться на большой территории. Всему виной – выталкивающая сила не менее 88 263 килограммов, которая возникает во время пожара. Также они отметили, что часть вредных частиц вообще не оседает, а витает в воздухе.

Пожары в тайге длятся дольше месяца. В Greeenpeace подсчитали, что по спутниковым данным ИСДМ-Рослесхоз, площадь действующих лесных пожаров на 6 августа составила 4,5 млн га (5 августа горело 4,3 млн га). По данным активистов, пожары 2019 года стали самыми масштабными за всю современную историю наблюдений с 2001 года.

1 августа в Красноярске возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров. Сотрудников краевого министерства лесного хозяйства обвиняют в халатности. Число подозреваемых не разглашается.
ForUm

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